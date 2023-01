Scuola: Ianiro-Urru (AiC), da Fd'I a Roma scelta feroce contro bambini e i più poveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta della Giunta di Roberto Gualtieri di concedere la residenza nel luogo in cui effettivamente si dimora, è un atto di giustizia che permette di includere migliaia di persone che ne erano escluse nei servizi essenziali e nel sistema di welfare cittadino. Lo dichiarano in una nota Lorenzo Ianiro e Maristella Urru, consiglieri della lista di centro-sinistra Aurelio in Comune, all'opposizione nel Municipio XIII. "Risulta per questo davvero feroce - proseguono Ianiro e Urru - la scelta politica di Fratelli d'Italia di attaccare l'amministrazione capitolina, usando le bambine e i bambini di questa città, quelli più fragili economicamente, per continuare una precisa strategia avviata dal governo Meloni di lotta non alla povertà, ma ai poveri". "Continueremo a impegnarci - concludono i consiglieri di Aurelio in Comune - affinché l'accesso alla scuola dell'infanzia sia garantito a tutte e tutti, e che il sistema di istruzione pubblica possa essere uno strumento per abbattere la disuguaglianze e superare le discriminazioni, comprese quelle basate sul censo tanto care alla destra italiana".(Com)