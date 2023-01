Speciale infrastrutture: Art approva misure per subconcessioni autostradali distribuzione carburanti e attività ristorative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) ha approvato, con delibera n. 1/2023, le misure che definiscono gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per gli affidamenti (cosiddette "subconcessioni") dei servizi di distribuzione di Carburanti, di Gnc (Gas naturale compresso), di Gnl (Gas naturale liquefatto), nonché delle attività commerciali e ristorative. Il provvedimento odierno - si legge in una nota - interessa 473 aree di servizio su tutta la rete autostradale italiana (7.318 km). L’approvazione delle misure suddette è giunta a conclusione di un procedimento che ha visto una partecipazione di "stakeholders" senza precedenti, i cui molteplici contributi hanno reso necessarie due diverse consultazioni, con numerose interlocuzioni dell’Autorità con le altre Autorità indipendenti e i ministeri competenti. (Com)