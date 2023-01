Speciale infrastrutture:in arrivo 35 milioni dal Mit per logistica del porto di Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un progetto da 35 milioni di euro, a valere sui fondi Mit per le infrastrutture ad alto rendimento (Fiar), per armonizzare e valorizzare il sistema città-porto di Civitavecchia. Questo l'obiettivo del protocollo, firmato tra ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Comune di Civitavecchia e Autorità portuale del Mar Tirreno centro settentrionale. Al centro del piano la realizzazione di una piattaforma logistica portuale destinata allo sviluppo del trasporto di prodotti alimentari, che sorgerà nell'area cosiddetta "Fiumaretta", la costruzione di un asse viario per migliorare i collegamenti con il porto, e la riqualificazione dell'ex cementificio Italcementi, dismesso ormai da decenni. Alla firma, avvenuta alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, hanno partecipato il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, il presidente dell'Autorità portuale, Pino Musolino, mentre per il Mit, il direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, Maria Teresa Di Matteo. (Rer)