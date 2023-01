Speciale infrastrutture: Etiopia, ministro Esteri cinese Qin inaugura nuovo centro Cdc Africa finanziato da Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri cinese, Qin Gang, e il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, hanno ufficialmente inaugurato la sede del Centro africano per il controllo delle malattie (Cdc Africa) ad Addis Abeba, finanziata dalla Cina. Nell'occasione, il ministro Qin ha affermato che l'Africa Cdc, costruito con il sostegno finanziario del governo cinese, è l'epitome della fiorente cooperazione sino-africana e ha ribadito l'impegno di Pechino per una forte solidarietà e cooperazione con l'Africa in aree multiformi. Ricordando che 52 Paesi africani e l'Unione africana hanno finora firmato l'accordo di cooperazione sull'Iniziativa della Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), il ministro degli Esteri ha aggiunto che la cooperazione Cina-Africa ha raggiunto risultati "storici" nell'ultimo decennio. "La Cina continuerà la sua difesa verso la realizzazione di un'adeguata rappresentanza dei Paesi africani nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in altre piattaforme internazionali", ha quindi affermato Qin, ricordando che la Cina è impegnata a sostenere gli sforzi africani per espandere le infrastrutture stradali e ferroviarie al fine di sostenere l'iniziativa dell'Area di libero scambio continentale africana (AfCfta). (Res)