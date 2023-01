Speciale infrastrutture: Fvg, assessore Turismo, avviato iter per interventi su impianti sciistici Sappada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato avviato l’iter per la stipula dell'accordo di programma tra il comune di Sappada, la regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFvg per l'ammodernamento delle infrastrutture nell'area sciabile attrezzata di Sappada 2000. Lo ha comunicato l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, che ha incontrato il sindaco di Sappada, Manuel Piller Hoffer. La Regione ha già stanziato 15,5 milioni di euro per lo sviluppo degli impianti per collegare Pian dei Nidi e Sappada 2000, la stabilizzazione del parco giochi di Nevelandia e il subentro nella conduzione del parcheggio in Borgata Kratten-Soravia. "La riunione è servita per raccogliere le disponibilità dei soggetti sottoscrittori e definire le modalità attuative”, ha specificato Bini. Si tratta di un passaggio formale importante, che di fatto sancisce l'inizio di un percorso che garantirà a Sappada strutture moderne e una maggiore qualità nell'offerta turistica". L'obiettivo è arrivare alla definizione e alla firma dell'accordo di programma entro la fine di marzo. (Frt)