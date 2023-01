Speciale infrastrutture: Giubileo, Barbato (Fd’I Roma), Meloni firma Dpcm per sblocco fondi, grazie a premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del consiglio Giorgia Meloni ha firmato il Dpcm per lo sblocco dei fondi per il Giubileo. In una nota la consigliera capitolina di Fratelli d’Italia, Francesca Barbato, afferma: “Questo provvedimento si aggiunge al Decreto che finanzia per oltre 2 miliardi di euro le metropolitane di Roma, varato appena qualche giorno fa. Sono molto soddisfatta nel registrare che questo Governo è profondamente consapevole delle necessità straordinarie di cui ha bisogno la nostra città. Nuove infrastrutture ed opere pubbliche che la proiettino in un futuro degno della capitale di un paese importante come l'Italia. Diversamente, Gualtieri e la sua giunta in un anno di governo hanno fatto scivolare Roma in fondo alle classifiche dei capoluoghi di provincia italiani. Purtroppo non sorprende questo fatto dovuto all'inerzia dell'amministrazione rispetto a grandi tematiche: termovalorizzatore a parte, in più di un anno di governo non c'è stato un provvedimento significativo”. (Rer)