Speciale infrastrutture: Olimpiadi 2026, Fontana, Majorino chieda conto dei ritardi al Pd, nostra parte in linea con previsioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Majorino chieda conto dei ritardi sulle infrastrutture a chi era al governo quando è stata costituita la società Milano-Cortina due anni dopo l'assegnazione dei giochi che era il Pd. La parte che deve realizzare in Lombardia è in linea con le previsioni. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana replicando al candidato del centrosinistra Pierfrancesco Majorino sui ritardi per la realizzazione delle infrastrutture inerenti le Olimpiadi segnalati dal presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Majorino dovrebbe leggere un po' di più - ha spiegato - perché le problematiche relative alle infrastrutture sono di competenza di una società per azioni che è costituita dal governo e gestita da un commissario, purtroppo con due anni di ritardo. Noi abbiamo avuto l'assegnazione dei Giochi nel giugno 2019 e la società costituita nel novembre 2021. Quindi Majorino dovrebbe iniziare a chiedere conto dei ritardi che questa scelta ha comportato a chi in quel periodo era al governo, ahimè il Pd". "Al di là di quello dico che io - ha sottolineato - sto avendo un rapporto costante con l'ad e commissario della società, il quale mi ha sottolineato che in realtà si sta cercando di recuperare i ritardi nella partenza dei lavori". "Per quanto riguarda l'organizzazione dei Giochi, che competono alla Fondazione di cui fa parte Regione Lombardia, posso garantire che le cose stanno andando avanti in maniera assolutamente lineare, perfetta e tempestiva. E anche la piccola parte di lavori che dobbiamo fare noi è in linea con le previsioni". (Rem)