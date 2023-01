Speciale infrastrutture: Giubileo, Mennuni (Fd'I), grande attenzione governo per Roma, vigileremo su realizzazione opere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua la grande attenzione per Roma da parte del governo Meloni con la firma del Dpcm che sblocca i fondi per il Giubileo da parte del presidente del Consiglio. Lo dichiara, in una nota, Lavinia Mennuni, senatore di Fratelli d'Italia. "Un provvedimento essenziale per la migliore riuscita dell'evento giubilare che lascerà Roma più ricca di circa 135 opere per un costo complessivo di 1,3 miliardi di euro, a cui si aggiungono ulteriori 500 milioni per la realizzazione degli interventi legati all'investimento Pnrr Caput Mundi. Da parlamentare romana - aggiunge - non posso che essere soddisfatta per un impegno concreto nei confronti della Capitale da parte di questo governo e che si aggiunge al Decreto che finanzia per oltre 2 miliardi di euro le metropolitane di Roma, che reputo particolarmente rilevante per dare a Roma le infrastrutture di cui necessita. Ora è necessario vigilare attentamente sui soggetti attuatori, Roma Capitale in primis, affinché tali opere vengano realizzate nei tempi e nelle modalità opportune per evitare che si perdano i fondi stanziati e che Roma possa cogliere pienamente una occasione importante per la propria crescita infrastrutturale ed economica". (Com)