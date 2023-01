Cultura: Eleonora Abbagnato e il corpo di ballo dell'Opera di Roma a Parigi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i brani musicali registrati anche la Sonata in fa minore K. 466 di Domenico Scarlatti, eseguita al pianoforte da Antonio Maria Pergolizzi, Nancy (with the laughing face) di Jimmy Van Heusen e Phil Silvers, cantata da Frank Sinatra; Summertime di George Gershwin, Edwin DuBose Heyward, Ira Gershwin; Les feuilles mortes di Yves Montand, Jacques Prévert e Joseph Kosma cantata da Ives Montand. La creazione vede scene e costumi improntati ad un'essenziale linearità, rispettivamente firmati da Andrea Miglio e Anna Biagiotti. Fondamentale l'apporto delle luci di Alessandro Caso e dei video di Edmondo Angelelli e Giuliano Peparini. La novità è che l'allestimento del Teatro dell'Opera di Roma sarà impreziosito in questa occasione dai costumi disegnati appositamente per Eleonora Abbagnato da Maria Grazia Chiuri per la Maison Dior. Il Corpo di Ballo dell'Opera di Roma sarà dunque protagonista a Parigi di un doppio appuntamento, con la grande danza e con l'alta moda. Dopo la prima di venerdì 13 gennaio alle ore 20, lo spettacolo viene replicato sabato 14 alle ore 15 e alle 18, domenica 15 alle ore 16. (Com)