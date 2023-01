Decreto Aiuti quater: Rampelli (Fd'I), voto contrario opposizione è anti-italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente di Fd'I ha aggiunto: "Votano contro i benefici accessori dati alle aziende. Se avessimo in legge di Bilancio prorogato gli sconti sul carburante avremmo impegnati altri 12 miliardi, da sommare ai 22 per il caro bollette. Praticamente non sarebbe stato necessario votare il 25 settembre e far approvare la finanziaria dal Parlamento. Sarebbe bastato sostituirlo con un video citofono. E invece quei soldi sono stati destinati al taglio del cuneo fiscale, l’aumento dell’assegno unico familiare, la decontribuzione sulle nuove assunzioni e sulle stabilizzazioni dei precari, l’aumento delle pensioni minime. Il voto contrario - ha concluso Rampelli - ha una sola ragione ce l'ha ha raccontato bene Umberto Eco: 'Ci vuole sempre qualcuno da odiare per sentirsi giustificato nella propria miseria'". (Rin)