Usa-India: Forum politica commerciale, istituito gruppo di lavoro su resilienza e sostenibilità

- Gli Stati Uniti e l’India hanno deciso di creare un nuovo gruppo di lavoro sul “commercio resiliente”, nell’ambito del Forum bilaterale per la politica commerciale (Tpf), la cui 13ma riunione si è tenuta ieri a Washington, presieduta dalla rappresentante per il Commercio Usa, Katherine Tai, e dal ministro del Commercio e dell’industria indiano, Piyush Goyal. Lo riferisce un comunicato congiunto. Il nuovo gruppo di lavoro approfondirà il dialogo su come migliorare la resilienza e la sostenibilità delle relazioni commerciali in modo che siano maggiormente in grado di resistere alle sfide attuali e future. Il gruppo si concentrerà inizialmente sulle seguenti aree: l’agevolazione degli scambi, la promozione di una crescita sostenibile e inclusiva, le buone pratiche di regolamentazione, il contributo del commercio alla protezione dell’ambiente e il rafforzamento delle catene di approvvigionamento globali, in particolare nei settori critici. (segue) (Was)