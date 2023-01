Usa-India: Forum politica commerciale, istituito gruppo di lavoro su resilienza e sostenibilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella riunione, si legge nella nota, sono state discusse alcune questioni commerciali bilaterali in sospeso, oggetto anche di controversie in seno all’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), ed è stata esaminata l’attività dei gruppi di lavoro. Inoltre, sono state scambiate informazioni e opinioni su vari temi: regolamentazione dei farmaci, riduzione dell’impatto della pesca sulle popolazioni di tartarughe marine, certificazione delle apparecchiature di telecomunicazione, proprietà intellettuale, razionalizzazione del margine commerciale dei dispositivi medici, potenziali riduzioni tariffarie mirate, accesso ai rispettivi mercati di alcuni prodotti agricoli di interesse, mobilità dei lavoratori, previdenza sociale, digitalizzazione, potenziamento degli scambi di servizi professionali. (segue) (Was)