Giubileo: Gualtieri, se ritardi eserciteremo poteri commissario

22 luglio 2021

- Per il Giubileo 2025 esiste “un cronoprogramma per ogni opera, trimestre per trimestre. Dove sarà necessario recuperare tempi o ritardi eserciteremo i poteri del commissario, come la riduzione dei tempi per la conferenza dei servizi”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che questa mattina ha illustrato il Dpcm che approva e avvia le opere essenziali e indifferibili che consentono alla città di Roma Capitale di accogliere i pellegrini e i turisti in vista del Giubileo 2025 della Chiesa Cattolica. Di volta in volta, ha chiarito “valuteremo in caso di ritardo quali interventi compensativi esercitare”. (Rer)