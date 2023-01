Veneto: Razzolini (Fd'I), via libera Ue a etichette con indicazione allarme su alcolici In Irlanda rischia di essere pericolo precedente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda il via libera da parte dell'Unione europea "all'Irlanda per l'indicazione di allarme sulle etichette degli alcolici, va ribadita con forza la massima contrarietà all'iniziativa che permetterà di adottare sugli alcolici etichette che indistintamente correlano il consumo a malattie gravi, come già accade per le sigarette. Una pratica del tutto impropria quella di assimilare l'eccessivo consumo di superalcolici al consumo moderato e consapevole di prodotti di qualità e a più bassa gradazione come il vino. La mia attenzione rispetto agli sviluppi della vicenda sarà massima anche in qualità di membro della Terza commissione consiliare permanente in materia di politiche agricole d'interesse regionale, nazionale e comunitario". Ad annunciarlo Tommaso Razzolini, consigliere regionale del gruppo Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni. "Quello irlandese rischia di diventare un pericolosissimo precedente concesso dall'Ue che mette a rischio un mercato che per l'Italia vale 14 miliardi di euro con oltre il 70 per cento di etichette Docg, Doc e Igt e oltre un milione di persone occupate" ha poi aggiunto. "Un plauso va alla posizione del ministro Lollobrigida che ha garantito l'impegno a lavorare per difendere i nostri prodotti contro l'introduzione di sistemi di etichettatura fuorvianti e dannosi che eliminano l'elemento della qualità che contraddistingue il made in italy" ha concluso. (Rev)