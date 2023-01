Lazio 2023: Rocca, riaprire dialogo con sindaci, preoccupato dei conti che troverò

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo riaprire una stagione del dialogo con sindaci e categorie, "ma sotto l'egida della trasparenza e della verità. Io, se i cittadini mi daranno la loro fiducia, daro' una direttrice diversa al Lazio". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo alla conferenza di presentazione dell'agenda Cisl Lazio. "Partiamo dal regalo di Natale dalla Regione con l'addizionale Irpef. E si parla di crescita economica. Sono preoccupato dei conti che troverò. Questa Regione, dobbiamo dircelo, presenta tantissime fragilità e povertà. Io ho fatto una scelta ontologica negli ultimi 30 anni di vita - ha aggiunto Rocca -. I provvedimenti generalisti non fanno il bene di nessuno. Dobbiamo ridare dignità alle famiglie, fornendo vere opportunità, a partire dalla semplificazione amministrativa per le nostre imprese, affinché generino occupazione. Importante anche il tema della formazione. Ho ascoltato le difficoltà delle categorie. Sentendo quello che dice D'Amato mi sembra come se in questi anni abbia vissuto altrove". (segue) (Rer)