Lazio 2023: Rocca, riaprire dialogo con sindaci, preoccupato dei conti che troverò (2)

- "Dobbiamo ripartire dalla regolarità e trasparenza nei pagamenti. Sulla Sanità potremmo aprire tutto un capitolo rispetto alla trasparenza. Oggi nel Lazio abbiamo 7 aziende ospedaliere che generano deficit, frutto di una cattiva gestione - ha aggiunto Rocca -. Le liste d'attesa sono interminabili. Pensate che ci vogliono in media 30-40 giorni per operare un tumore maligno. Si tratta di dati pubblici del Ministero della Salute. Ho amministrato per molti anni aziende ospedaliere e sanitarie. Non possiamo continuare a sentirci dire che 'va tutto bene'. Ma tutto questo basterebbe chiederlo alle famiglie che vivono il disagio, ad esempio, quelle che si prendono cura dei pazienti psichiatrici. Dal 2005, per loro come per tanti altri, non ci sono state risposte concrete. Anche sull'assistenza domiciliare è necessario efficentare il sistema. Davvero vorrei una campagna all'insegna del fair play, ma non posso non sottolineare le gravi storture esistenti". Il tema delle barelle "è imbarazzante. Così come, nel 2023, l'organizzazione del trasferimento dei pazienti via fax". (segue) (Rer)