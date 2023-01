Lazio 2023: Rocca, riaprire dialogo con sindaci, preoccupato dei conti che troverò (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi ultimi 10 anni si poteva tracciare almeno il solco di un percorso. Non ci si può nascondere dietro alle carenze finanziarie. Mi impegno a essere corretto e trasparente nella presentazione delle necessità - ha sottolineato il candidato del centrodestra -. Il dopo Covid è sotto gli occhi di tutti. Inutile nascondersi". Per Rocca "c'è necessità della transizione energetica. ho partecipato alle ultime due Cop e mi sono fatto portavoce dei più fragili. Come presidente della Regione Lazio prometto un piano regolatore per non deturpare il paesaggio. Si può fare. Chiedete ai pendolari se sono soddisfatti e poi andate a vedere che su certe opere i soldi ci sono, ma non sono mai stati spesi". Perché non si è allargata la Pontina o la Cisterna-Valmontone? "Il pendolarismo nel Lazio è chiave in regione. Anche qui non si è almeno tracciata una strada? In dieci anni!! Per non parlare della manutenzione stradale. Lo smarrimento è tanto. Davvero. Non capisco come si possano fare certi proclami. Dopo 10 anni", ha concluso . (Rer)