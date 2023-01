Imprese: Palermo (Fiera Milano), ritorno della Cina a Tuttofood 2023? Notizia dirompente e molto recente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La riapertura verso la Cina, oltre a essere un ritorno dirompente, è anche una notizia molto recente". Lo ha detto l'amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano Luca Palermo a margine di un evento al Mudec di Milano, in merito al ritorno della Cina tra gli stand che saranno presenti a Tuttofood 2023, evento di respiro internazionale che, dall'8 all 11 maggio, porterà al polo fieristico del capoluogo lombardo tutto l'universo agroalimentare da ogni angolo del mondo. "Abbiamo bisogno - ha continuato - di qualche settimana per stabilizzare i dati". L'ad di Fiera Milano ha concluso sottolineando che "ad ogni modo, l'Est asiatico e il Middle East saranno molto presenti durante Tuttofood 2023". (Rem)