Autonomia: Zaia, occasione di sviluppo e rilancio anche per regioni Sud

- L'Autonomia "è un'occasione di sviluppo e rilancio anche per le regioni del Sud. Territori dove l'attuale centralismo non ha portato la modernità e la crescita economica che avrebbero meritato". Lo scrive sui suoi profili social Luca Zaia, presidente della regione Veneto, consigliando ai suoi sostenitori un articolo riguardante dei temi caldi della riforma del professore di diritto tributario presso l'Università di Trento, Andrea Giovanardi, pubblicato sul sito Il Sussidiario. "Grazie a una gestione più efficiente delle funzioni trasferite, ci sia maggior crescita, che si trasforma in più risorse per la Regione, ma anche in più risorse per lo Stato", scrive Zaia riportando alcune parole del professore. (Rev)