Romania: ministro Esteri, contiamo sul sostegno della Svezia per l'adesione a Schengen  

- L'adesione a Schengen è una priorità fondamentale per la Romania, che conta sul sostegno della Svezia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri romeno, Bogdan Aurescu, alla conferenza stampa organizzata dall'ambasciata svedese a Bucarest in occasione dell'assunzione della presidenza del Consiglio dell'Ue da parte di Stoccolma. "L'adesione a Schengen è una delle principali priorità per la Romania. Gli eventi generati dal conflitto in Ucraina hanno dimostrato ancora una volta che la Romania ha sia la competenza che la volontà di rispondere efficacemente alle grandi sfide. La Romania ha garantito una gestione efficiente delle frontiere esterne dell'Unione europea e ha agito di fatto come custode della sicurezza dell'Ue. La Romania ha superato un test di resilienza e ancora una volta di solidarietà e ha dimostrato di soddisfare i requisiti", ha affermato il ministro. Riguardo al voto contro l'adesione all'area Schengen dell'8 dicembre, Aurescu ha affermato che "alla Romania sono state ingiustamente negate le sue legittime aspettative". "Contiamo sul sostegno della presidenza svedese", ha detto, sottolineando che la Romania si trova "finora nella posizione più favorevole". "Non partiamo da zero, ma costruiamo su tutto ciò che abbiamo realizzato finora", ha aggiunto Aurescu. L'ambasciatrice svedese a Bucarest, Therese Hyden, ha sottolineato che "il dossier Schengen sarà all'ordine del giorno di un incontro ufficiale, quando le condizioni saranno favorevoli", ovvero quando l'Austria cambierà posizione nei confronti della Romania, e i Paesi Bassi cambieranno la loro posizione nei confronti della Bulgaria. Il ministro della Giustizia svedese, responsabile del fascicolo Schengen, ha dichiarato che gli sforzi continueranno. "Abbiamo rilevato questo importante dossier dalla presidenza ceca e lavoreremo intensamente", ha aggiunto Hyden, pur non esprimendosi su un orizzonte temporale. (Rob)