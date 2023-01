Speciale energia: Carburanti, Meloni, taglio accise in programma Fd’I? Solo con maggiori entrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sottolinea su Facebook che “alcuni esponenti dell’opposizione fanno notare che nel programma di Fratelli d’Italia delle precedenti elezioni era presente, tra i punti, una voce sulla sterilizzazione delle entrate dello Stato su energia e carburanti, con un'automatica ‘riduzione di Iva e accise’. Significa che se hai maggiori entrare dall'aumento dei prezzi del carburante le utilizzi per abbassare le tasse”. “Ma noi – prosegue Meloni – non avevamo maggiori entrate, ovviamente. Quindi si tratta di un impegno molto diverso dal ‘taglieremo le accise’. Obiettivo che – conclude – continuiamo a condividere e sul quale lavoreremo, ma impegno che nell'attuale contesto non potevamo prenderci”. (Rin)