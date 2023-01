Speciale energia: Usa, inviato per il clima negli Emirati e in Svizzera dal 12 al 20 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale del presidente Usa per il clima, John Kerry, si recherà negli Emirati Arabi Uniti, fino al 16 gennaio, per partecipare ad una serie di eventi nel quadro della Settimana della sostenibilità ad Abu Dhabi e incontrare alcune delle sue controparti straniere, per discutere le priorità del 2023 per il contrasto al cambiamento climatico. In una nota, il dipartimento di Stato Usa ha spiegato che Kerry parteciperà all’Assemblea generale dell’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, al Forum energetico globale e al Summit globale per l’energia del futuro. L’inviato della Casa Bianca andrà poi a Davos, in Svizzera, dal 17 al 20 gennaio, per prendere parte alla riunione annuale del Forum economico globale sul clima. (Was)