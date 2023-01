Speciale energia: Ucraina-Russia, direttore Aiea, spero di poter incontrare Putin a breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, ha affermato in un’intervista a “Rai News 24” di poter incontrare a breve il presidente russo, Vladimir Putin, per discutere la situazione nella centrale ucraina di Zaporizhzhia. “Dopo la nostra prima conversazione dello scorso ottobre abbiamo promesso di proseguire questo dialogo”, ha affermato Grossi, sottolineando che nell’incontro avvenuto a San Pietroburgo, “Putin ha detto che era un lavoro tecnico e che era disposto a proseguire” con altri incontri. “Ma per arrivare a questo punto dobbiamo arrivare a una uscita positiva dalla situazione attuale”, ha affermato Grossi, secondo cui quella in corso tra Ucraina e Russia sulla centrale di Zaporizhzhia “non è una negoziazione facile dato che il tavolo è sia diplomatico che militare”. (Res)