Speciale energia: Decreto Aiuti quater, Gribaudo (Pd), ancora poca chiarezza da governo su lavoro agile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è possibile che a più di due mesi dall'insediamento il nuovo Governo non sia in grado di prendere alcun impegno sullo smart working. Ho chiesto che l'ordine del giorno che avevo presentato venisse posto in votazione perché ritengo che questo tema debba essere affrontato con serietà dati gli effetti positivi che può avere sulla riduzione dei costi energetici aziendali, delle emissioni di agenti inquinanti, sul miglioramento della vivibilità dei centri urbani, sul ripopolamento dei piccoli borghi e delle aree interne". Lo afferma in una nota Chiara Gribaudo, vicepresidente della XI commissione Lavoro. "Non solo il governo sceglie di non prorogare il taglio delle accise, per poi cercare responsabili altrove, ma non ha messo in questo decreto alcuna idea nuova su come le famiglie e le imprese dovrebbero affrontare il caro energia che temiamo andrà ben oltre marzo. Io ho sollevato il tema dello smart working perché è di stretta competenza della mia commissione, ma ci sono tante altre valide proposte che questo governo finge di non sentire", conclude la deputata del Partito democratico. (Com)