Speciale energia: Corea del Sud, governo ridimensiona piani per le rinnovabili, punta ulteriormente sul nucleare

- La Corea del Sud intende potenziare ulteriormente il proprio comparto nucleare civile a svantaggio dei piani per lo sfruttamento delle energie rinnovabili, nel tentativo di adattare il mix energetico nazionale agli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di anidride carbonica. Secondo la decima edizione del Piano di base per la fornitura di energia elettrica a lungo termine, pubblicata dal governo oggi, 12 gennaio, il nucleare dovrebbe arrivare a coprire quasi un terzo della capacità nazionale di generazione energetica entro il 2030, rispetto al 24 per cento previsto da precedenti bozze del documento. Il contributo delle rinnovabili, invece, si attesterà al 21,6 per cento, una percentuale significativamente inferiore a quella del 30,2 per cento prevista in precedenza. (Git)