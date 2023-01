Lombardia 2023: Mazzali (Fd'I) a Pizzul, per il nostro evento abbiamo rispettato le regole, Pd si dedichi ad argomenti più importanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci dispiace che il Pd scelga di impostare la sua campagna elettorale sulle polemiche e non sui contenuti”. Lo dichiara in una nota Barbara Mazzali, capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, commentando le dichiarazioni del capogruppo del Partito democratico al consiglio regionale, Fabio Pizzul, sull’evento organizzato da Fratelli d'Italia che si svolgerà all’Auditorium Testori venerdì e sabato. Secondo l'esponente dem, infatti, non sarebbero state rispettate le regole che vietano l'uso di uno spazio della Regione per scopi elettorali. “Le regole sono state rispettate - chiarisce Mazzzali - nulla vieta a qualsiasi altro partito di presentare la stessa richiesta e accedere all’autorizzazione. Ai cittadini lombardi interessano i programmi, le idee e i progetti per il futuro della nostra bellissima regione e non le sterili polemiche. Sono sicura che i colleghi del Pd possano dedicarsi ad argomenti molto più importanti di questo”.(Com)