Brasile: Tajani, Italia contro ogni tentativo di modificare il voto popolare con la violenza

- Il governo italiano condanna "con fermezza" i fatti registrati domenica scorsa a Brasilia, con l'assalto sferrato alle sedi del Parlamento, della presidenza e della Corte suprema. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, dinanzi alle commissioni Esteri Camera ed Esteri e Difesa del Senato, riunite in seduta congiunta per valutare quanto accaduto a Brasilia. "L'Italia non può rimanere indifferente su quanto accaduto a Brasilia", ha detto Tajani ricordando che i "risultati elettorali vanno sempre e comunque rispettati. L'Italia condanna con la massima fermezza ogni tentativo di modificare il voto del popolo con la violenza". In democrazia "ci si confronta nelle urne e non con le rivolte e l'assalto ai palazzi delle istituzioni", ha detto il ministro. (Res)