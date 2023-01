Balneari: Romeo (Lega), necessaria massima attenzione al settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Oggi, abbiamo convocato le Associazioni di categoria dei settori balneare e della nautica da diporto per condividere le azioni da mettere in campo in vista dell'esame del decreto Milleproroghe. Come Lega, abbiamo sempre prestato massima attenzione al comparto e continueremo a farlo. L'auspicio è che il Governo e la maggioranza politica che lo sostiene ponga la giusta attenzione al tema al fine di valutare possibili e celeri interventi". Lo dichiara il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, a margine dell'incontro con le Associazioni di categoria insieme ai colleghi Gian Marco Centinaio, vicepresidente del Senato, Roberto Marti, presidente della commissione Cultura, e il deputato Jacopo Morrone.(Rin)