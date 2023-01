Spagna: ministra Industria, resto al governo per terminare tappa "complicata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Industria, del Commercio e del Turismo spagnola, Reyes Maroto, candidata del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a sindaca di Madrid alle elezioni del prossimo maggio, ha difeso la sua permanenza al governo in quanto è necessario portare a termine una "tappa complicata" ma anche molto "emozionante". Lo ha detto nel corso di un incontro informativo organizzato dall'agenzia di stampa "Europa Press", durante il quale ha assicurato che questo non toglie tempo alla campagna elettorale per strappare la capitale al Partito popolare (Pp) del sindaco José Luis Martinez-Almeida. A questo proposito, Maroto ha detto che oggi si recherà nel quartiere Puente de Vallecas di Madrid e ha ricordato che ieri si trovava nel quartiere di Usera. "Affrontiamo la campagna elettorale con molta naturalezza, cercando di fare bene il nostro lavoro all'interno del ministero ma anche affrontando con grande responsabilità la sfida", ha assicurato. (Spm)