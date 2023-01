Ue: Corte di giustizia, orientamento sessuale non è motivo per rifiutare contratto a lavoratore autonomo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’orientamento sessuale non può essere un motivo per rifiutare un contratto a un lavoratore autonomo. Lo ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea. La decisione è stata presa nell’ambito di un ricorso sollevato da un lavoratore autonomo in Polonia, il quale ha ritenuto di essere stato discriminato dalla televisione pubblica del Paese. Gli eventi risalgono al 2017, quando l’uomo, la cui identità non è stata divulgata, si è visto rifiutare il rinnovo di un contratto con la Tv pubblica dopo sette anni di collaborazione. Ciò era avvenuto dopo che lui e il suo compagno avevano pubblicato su YouTube un video musicale natalizio a promozione della tolleranza verso le coppie omosessuali. Questo ha indotto il lavoratore a ritenere che l’interruzione della collaborazione fosse motivata dal suo orientamento omosessuale, come riconosciuto dalla Corte di giustizia Ue. (Beb)