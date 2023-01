Russia-Ucraina: Mosca, contrari alla posizione della Turchia su piano di pace di Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- La Russia non è d'accordo con la posizione della Turchia, che ha sostenuto il piano di pace del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ad affermarlo è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Conosciamo bene la postura della Turchia sul cosiddetto piano di pace di Zelensky, e non possiamo essere d'accordo con essa", ha detto Zakharova nel corso di una conferenza stampa. "E' improbabile che il sostegno di Ankara a questa impresa del regime di Kiev contribuisca alla ricerca di modi ottimali per raggiungere la pace in Ucraina", ha aggiunto la portavoce. (Rum)