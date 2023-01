Decreto Aiuti quater: Donno (M5s), su trivelle ennesima bugia governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi consentite il ritorno delle trivellazioni nell'Adriatico. Non solo mettete a rischio l'ambiente e violentate i nostri mari, ma fate un regalo alle lobby e ai colletti bianchi del petrolio". Lo ha detto Leonardo Donno, deputato del Movimento cinque stelle, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul decreto Aiuti quater. "Assestate un colpo basso al turismo e ai pescatori. Volete raccontarci che con la vostra operazione risolverete il bisogno di gas di questo Paese. Ma è falso, perché la quantità di gas che puntate a recuperare si aggira intorno al 2 per cento del fabbisogno nazionale. Un'ennesima bugia. Nel 2016 - ha continuato il parlamentare - Salvini e Meloni erano due strenui difensori dei mari, e oggi, vi faccio i complimenti per la vostra incoerenza. È bastato passare dai banchi dell'opposizione a quelli della maggioranza per cambiare idea e far cadere la vostra maschera. Vi consiglio di rimettere questa maschera per nascondervi dalla vergogna". (Rin)