Tunisia: partito nazionalista Pdl, "governatore Tunisi ha impedito marcia sul Palazzo presidenziale"

- Il governatore di Tunisi avrebbe impedito la marcia di protesta del Partito dei costituzionalisti liberi (Pdl, formazione politica della destra laica populista), verso il palazzo di Cartagine, che ospita la sede dell'amministrazione presidenziale, prevista per il 14 gennaio, il giorno che celebra l’anniversario dell’estromissione dell’ex presidente Ben Ali. Lo ha riferito la segretaria generale del partito, affermando che il governatore "Kamel Fakih impedisce al partito di esercitare il suo diritto naturale di manifestare". Secondo la leader populista Abir Mousse, "l'autorità illegittima, che sostiene le forze dell'oscurità e del terrorismo, assegna il diritto di manifestare ai distruttori della patria (...) per coprire il suo fallimento, giustificare la sua usurpazione dello stato e attuare il suo piano". Il riferimento sembrerebbe essere al movimento islamico tunisino Ennahda, che avrebbe ricevuto il via libera per manifestare sabato alla protesta contro “il colpo di Stato” del 25 luglio 2021, quando il presidente Saied ha esautorato governo e Parlamento, lanciando una nuova road map per portare alla nascita di una terza Repubblica. (segue) (Tut)