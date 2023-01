Tunisia: partito nazionalista Pdl, "governatore Tunisi ha impedito marcia sul Palazzo presidenziale" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso 9 gennaio, il partito della destra laica aveva annunciato di aver spostato la manifestazione di protesta davanti al palazzo di Cartagine, sede dell’amministrazione presidenziale, invece di organizzarla come di consueto in viale Habib Bourguiba, nel centro capitale. “Le autorità – spiegava una nota del Pdl - hanno ignorato tutte le nostre richieste, dando il permesso di programmare nello stesso luogo altre marce di partiti contrapposti, nonostante il pericolo rappresentato dalla presenza di islamisti, di apostati e di elementi che in precedenza hanno usato la violenza contro la presidente del partito". Moussi ha detto ieri che "non ci sono garanzie per lo svolgimento delle elezioni presidenziali nel 2024, perché la costituzione elaborata da Saied non prevede scadenze e le misure eccezionali possono continuare a tempo indeterminato. Se il Paese si apre al caos, scenari come quelli visti in Libia, Iraq o Siria diventano possibili”. (segue) (Tut)