Tunisia: partito nazionalista Pdl, "governatore Tunisi ha impedito marcia sul Palazzo presidenziale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi partiti politici scenderanno in piazza per protestare contro il presidente della Repubblica, Kais Saied, sabato 14 gennaio, la data che segnerà il 12esimo anniversario della fuga all’estero dell’ex presidente Zine el Abidine Ben Ali al culmine della cosiddetta rivoluzione dei gelsomini del 2011. Da parte sua, il Fronte di salvezza nazionale, l'alleanza che riunisce le principali forze di opposizione al capo dello Stato, ha lanciato un appello a tutti i cittadini a partecipare in massa alla marcia “per commemorare la rivoluzione” e per “chiedere elezioni presidenziali anticipate”. Vale la pena ricordare che l’attuale capo dello Stato ha cambiato la data in cui nel Paese si ricorda la rivoluzione dal 14 gennaio al 17 dicembre: in quest’ultima giornata del 2010, infatti, Mohamed Bouazizi, venditore ambulante di Sidi Bouzid, si diede fuoco in segno di protesta contro gli agenti di polizia che gli avevano confiscato la merce e lo avevano umiliato. (Tut)