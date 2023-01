Lombardia 2023: Moratti, il nostro obiettivo è raddoppiare i fondi alla cultura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Raddoppiare i fondi alla cultura è tra gli obiettivi del programma di governo per Regione Lombardia presentato oggi da Letizia Moratti, candidata alla presidenza con la propria lista civica supportata dal Terzo polo, "La Lombardia - ha spiegato Moratti - è la penultima regione in Italia a investire in cultura". "Cultura significa nutrire lo spirito e l'anima, ma anche crescita, opportunità di socializzare per giovani e anziani. Significa turismo. È una cosa alla quale crediamo molto," ha aggiunto Moratti. (Rem)