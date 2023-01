Medio Oriente: Cisgiordania, arrestato esponente del gruppo palestinese Fossa dei leoni a Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del servizio di sicurezza interno di Israele, Shin Bet, della polizia di frontiera e i militari delle Forze di difesa israeliane hanno arrestato un componente del gruppo Lions’ Den (Fossa dei leoni) in un’operazione a Nablus. Lo riferisce un comunicato stampa congiunto. La persona arrestata, Ayad A’a Nasser Shabaro, 33 anni, è sospettato del coinvolgimento in attacchi terroristici. Nel corso dell’operazione, i militari israeliani hanno confiscato due fucili “Carlo” e dispositivi esplosivi. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", durante una serie di operazioni i militari israeliani hanno arrestato 20 palestinesi in diverse zone della Cisgiordania. Fossa dei leoni è un gruppo armato palestinese che ha il suo quartier generale nella città vecchia di Nablus. (Res)