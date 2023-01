Lazio 2023: Rocca, su assistenza domiciliare servono accreditamenti non rinnovi sperimentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando parliamo di avvicinare sanità a casa dei cittadini, soprattutto per quanto riguarda le persone più fragili, siamo al quarto rinnovo della sperimentazione dell'assistenza domiciliare, invece di passare alla stagione degli accreditamenti, facilitando i soliti noti che si avvantaggiano con le sperimentazioni". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Lazio, Francesco Rocca, nel corso della presentazione dell'Agenda Cisl per il nuovo governo regionale, a Roma. "Il tema della sperimentazione - ha aggiunto Rocca - è importante, ma quando supera una certa data significa che non ci si dedica abbastanza attenzione. Quando il tema della assistenza domiciliare è quello che avvicina e porta a casa le risposte ai bisogni di salute, ha necessità di trovare un percorso e di concludersi per poter dare stabilmente una risposta a quelle famiglie, con delle risorse che si possono trovare se soltanto si efficientasse al meglio il sistema", ha concluso Rocca. (Rer)