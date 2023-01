Carburanti: Donno (M5s), governo tradisce gli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo che in passato dicevate di voler spazzare via le accise, oggi, di fatto, avete aumentato il costo dei carburanti, danneggiando gli italiani e le imprese che, grazie a voi, pagheranno un conto salatissimo". Lo ha affermato Leonardo Donno, deputato del Movimento cinque stelle, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul decreto Aiuti quater. "Inoltre le merci viaggiano su gomma e danneggiando gli autotrasportatori, aumenterà a causa vostra il costo della spesa al supermercato per le famiglie italiane. Il ministro Salvini, protagonista del video in cui cancellava le accise, vada di nuovo alla lavagna, spieghi agli italiani che non è stato in grado di mantenere le promesse - ha continuato il parlamentare -. E la premier Meloni, che anni fa prometteva di tagliare le accise oggi farebbe bene a fare un nuovo video in un distributore di benzina, in cui chiede scusa agli italiani per i rincari. La stessa premier che ieri ha detto di non aver mai promesso di tagliare le accise in campagna elettorale. Peccato che a pagina 26 del programma del suo partito c'è scritto chiaramente che una volta al governo si sarebbe impegnata per tagliare il costo del carburante a carico dei cittadini. La verità è un'altra: avete fatto una scelta politica chiara. Stamattina sulla stampa diversi autorevoli esponenti del governo e della maggioranza ammettono che non c'è nessuna speculazione. Basta addebitare i rincari a speculatori o altre misteriose entità. Avete fatto una scelta politica chiara. Se benzina e diesel sono aumentati, la responsabilità è solo del governo Meloni. Se cercate dei responsabili, guardatevi allo specchio. Ma il problema più grande - ha concluso Donno - è che il prezzo della vostra incapacità lo pagheranno tutti i cittadini italiani". (Rin)