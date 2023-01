Decreto Aiuti quater: D'Attis (FI), è ulteriore tassello a favore di famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre essere onesti e ammettere che è stato fatto un grande lavoro da parte del Governo Meloni e da questa maggioranza, poiché in così poco tempo si sono prodotti due provvedimenti - uno è questo, l'altro è la manovra di Bilancio - che hanno dato immediate risposte al Paese". Lo ha detto Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula a Montecitorio in dichiarazione di voto sul decreto Aiuti quater. "Forza Italia è stata protagonista sia nella fase di approvazione del Consiglio dei Ministri sia in quella successiva di conversione della legge in Parlamento - ha proseguito il parlamentare -. Come ci eravamo impegnati a fare, il decreto legge prevede uno stanziamento di circa 9,1 miliardi di euro per il contenimento e il contrasto dell'aumento del costo dell'energia e dei carburanti. Capiamo il disagio di chi pensava di essere l'interprete unico dei bisogni del 'popolo' e che invece ha scoperto che ad aiutare le famiglie e le imprese ci sta pensando un Governo di centrodestra sostenuto da una forte legittimazione popolare. Questo decreto legge Aiuti quater ci piace perché è un ulteriore tassello a favore del sostegno alle famiglie e alle imprese in un momento di grave crisi economica ed energetica. Ha due obiettivi: fornire strumenti e risorse utili che consentono, nel breve termine, di ridurre gli effetti del caro energia e impostare una strategia chiara per rendere il nostro Paese più indipendente dal punto di vista degli approvvigionamenti energetici e di diversificazione delle fonti energetiche. Su tutte queste cose e sulle altre che riteniamo si debbano realizzare nei prossimi mesi, Forza Italia si è impegnata e si impegnerà con onestà e serietà nei confronti del suo governo e del popolo italiano", ha concluso D'Attis, annunciando il voto favorevole di Forza Italia. (Rin)