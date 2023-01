Lazio 2023: D'Amato a Rocca, avremo 130 mila assistiti a domicilio in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È un falso che nella nostra Regione ci siano sperimentazioni per quanto riguarda l'assistenza domiciliare integrata". Lo ha detto il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine della presentazione dell'agenda Cisl per il nuovo governo regionale, a Roma, rispondendo al candidato del centrodestra, Francesco Rocca. "Il Lazio - ha sottolineato D'Amato - è stata la prima Regione italiana a fare i percorsi di accreditamento nell'assistenza domiciliare. Questo lo dico perché la sfida della domiciliare è per me la sfida principale in tema sanitario. Noi abbiamo raggiunto un livello del 4 per cento degli over 65 assistiti a domicilio, e vogliamo portare questo livello al 10 per cento. Questo significa 130 mila pazienti in più gestiti a domicilio", ha concluso D'Amato (Com)