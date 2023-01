Ungheria: governo pronto a pagare con fondi propri il programma Erasmus se Ue non sblocca risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se le trattative con l’Unione europea non andranno a buon fine, l’Ungheria finanzierà il programma Erasmus da sé nel 2024. Lo ha dichiarato il capo di gabinetto del premier Viktor Orban, Gergely Gulyas, in conferenza stampa. “Quello che sta accadendo in riferimento all’Erasmus è inaccettabile”, ha affermato Gulyas. A dicembre la Commissione europea ha deciso di sospendere l’erogazione di 22 miliardi di euro, il totale dei fondi di coesione destinati all’Ungheria, alla luce dei timori per l’indipendenza dei giudici, la libertà accademica, i diritti delle persone Lgbti e non solo. Il blocco include anche i fondi destinati alle università. La Commissione Ue reputa preoccupante la prassi dell’Ungheria di nominare politici vicini al governo all’interno dei consigli delle fondazioni che dirigono gli atenei. Per Gulyas, la decisione della Commissione Ue è ingiustificata. Oltre alla possibilità che il governo paghi il costo del programma Erasmus in anticipo (circa 5 miliardi di fiorini all’anno; 12,5 milioni di euro), Gulyas ha detto che Budapest è anche pronta a fare ricorso alla Corte di giustizia dell’Ue. (Vap)