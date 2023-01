Lazio 2023: Coppotelli (Cisl), regione sta passando da pandemia sanitaria a quella della povertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio si sta passando "dalla pandemia sanitaria alla pandemia della povertà". Lo ha detto il segretario generale della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, nel corso della presentazione dell'agenda del sindacato per il nuovo governo regionale, a Roma. All'incontro sono intervenuti anche i candidati alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato per il centrosinistra e Francesco Rocca per il centrodestra. "Ci arrivano quotidianamente dai nostri territori testimonianze di difficoltà perché ci sono insediamenti industriali che trovano grandissimi impedimenti per i costi energetici - ha spiegato Coppotelli -. Pensiamo alle ceramiche di Civita Castellana, alla zona del Frusinate, a tutto il basso Lazio che sta avendo grandissima difficoltà a produrre per i costi energetici che sono molto alti. Questo genera molti poveri. Perché nel momento in cui ci si trova in difficoltà come in questo caso, si mette in cassa integrazione. Le imprese ovviamente decidono di non produrre più, e si passa dalla pandemia sanitaria alla pandemia della povertà". (segue) (Rer)