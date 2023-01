Lazio 2023: Coppotelli (Cisl), regione sta passando da pandemia sanitaria a quella della povertà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ultima Legge di Bilancio - ha proseguito Coppotelli - impegna oltre 20 miliardi di euro sulla partita delle risorse energetiche. Anche questa sarà una nuova visione che abbiamo messo nella nostra agenda in maniera molto puntale. Crediamo che non ci debba essere più una subalternità come quella che c'è stata negli anni precedenti - ha concluso -. Dire che bisogna lavorare veramente a un'autonomia sarebbe utopico. Però crediamo in un mix di interventi, senza lasciare indietro il vecchio ma guardando con fiducia il nuovo", ha concluso. (Rer)