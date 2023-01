Decreto Aiuti quater: Gusmeroli (Lega), vogliamo Paese che guardi a futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra Italia ha le potenzialità per non essere seconda a nessuno e lo dimostra già oggi, pur con storici gap da recuperare. Le elezioni hanno dato al centrodestra un mandato chiaro e forte e la maggioranza ha stanziato in soli due mesi 30 miliardi per rispondere concretamente al caro bollette, aiutando famiglie, imprese, Comuni e case di riposo in difficoltà. Adesso abbiamo l'occasione di lavorare per cinque anni e più al progetto di un Paese con una visione a medio-lungo termine". Lo ha affermato il deputato della Lega, Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo, annunciando voto favorevole per la conversione in legge del decreto Aiuti quater. "Vogliamo un'Italia - ha aggiunto il parlamentare - che torni a dare speranza ai giovani, che hanno bisogno di lavoro e non di sussidi; un Paese che investa strategicamente sulle risorse energetiche, rispettoso dell'ambiente senza pregiudicare l'attività delle nostre imprese e tutelando i posti di lavoro; un Paese più semplice e meno burocratico, perché complicazione e alta tassazione sono i cibi dell'evasione; un Paese che colga le opportunità del Pnrr e sblocchi i cantieri facendoli diventare un'occasione concreta di lavoro e di crescita economica. La Lega ci crede e ha accettato la sfida, dimostrandolo sia al governo sia grazie alle molte amministrazioni locali che eccellono sul territorio".(Rin)