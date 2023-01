Energia: Spagna, ministra Ribera, necessario "modulare" investimenti in nuove infrastrutture gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Transizione ecologica, Teresa Ribera, ha avvertito della necessità di "modulare" il volume degli investimenti nel campo delle infrastrutture del gas, nonostante il fatto che questa materia prima continuerà a svolgere un ruolo "centrale" nel processo di transizione energetica. Lo ha detto nel corso del briefing "Sfide della transizione ecologica nel 2023" organizzato dal Club Dialoghi per la Democrazia. "Il gas continuerà a essere una parte centrale del processo di transizione energetica, ma è anche ovvio che, per ragioni di clima, investimenti, sicurezza finanziaria ed economica, la quantità di risorse destinate alle nuove infrastrutture del gas deve essere modulata con molta attenzione", ha chiarito Ribera. La ministra, inoltre, ha sottolineato che è necessario "monitorare" l'entità dei contratti di gas che possono essere firmati in Europa dato che questo è uno dei principali dibattiti sulla scena internazionale di oggi e nelle relazioni commerciali tra l'Europa e i Paesi produttori. Ribera ha poi rimarcato il potenziale della Spagna in termini di idrogeno verde e ha sottolineato che il 20 per cento degli annunci globali di nuovi progetti di investimento in questa tecnologia sono concentrati in Spagna, con solo gli Stati Uniti che concentrano più aspettative in questo campo, rappresentandone il 51 per cento. (Spm)