Lombardia 2023: Moratti, regione ha perso slancio, chi ha governato in questi anni non ha saputo farla crescere

- Nel piano di governo per la Regione Lombardia ci saranno misure convergenti per una crescita inclusiva "perché la locomotiva lombarda ha perso slancio e deve recuperare". Lo ha detto oggi Letizia Moratti, candidata alla presidenza di Regione Lombardia, con una lista civica supportata dal Terzo polo a margine della conferenza stampa di presentazione delle linee guida di governo che si è tenuta all'hotel The Square di Milano. Regione Lombardia, ha proseguito, "non cresce da 10 anni, quindi evidentemente chi ha governato in questi anni non ha saputo farla crescere".(Rem)