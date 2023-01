Svezia: scoperto più grande giacimento in Europa di metalli delle terre rare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società mineraria Lkab ha effettuato in Svezia la più grande scoperta in Europa relativa a un giacimento di metalli delle terre rare. Secondo le stime, dalla miniera di Kiruna potrebbero essere estratte fino a un milione di tonnellate di terre rare. "È il più grande deposito conosciuto di metalli delle terre rare nella nostra parte del mondo e potrebbe diventare un elemento fondamentale per ottenere le materie prime critiche che sono assolutamente cruciali per consentire la transizione verde. Siamo di fronte a un problema di approvvigionamento", ha affermato Jan Mostroem, presidente e amministratore delegato di Lkab, ripreso dall'emittente "Svt". L'azienda sta già progettando un parco industriale circolare a Lulea con una nuova tecnologia per l'estrazione e la lavorazione di fosforo, elementi terrestri e fluoro basati sulla produzione mineraria esistente di oggi. L'inizio della produzione previsto è il 2027, ha spiegato Leif Bostroem, direttore dell'area commerciale Prodotti speciali di Lkab. (Sts)