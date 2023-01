India: offese a Maometto, portavoce sospesa del Bjp ottiene porto d’armi in seguito a minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nupur Sharma, la portavoce del Partito del popolo indiano (Bjp) sospesa per le controverse dichiarazioni sul profeta Maometto, ha ottenuto il porto d’armi, da lei chiesto per la difesa personale in seguito alle minacce ricevute. Lo ha confermato oggi alla stampa un funzionario della polizia di Nuova Delhi. Il caso risale a qualche mese fa. Il 27 maggio 2022, durante un dibattito televisivo sulla disputa riguardante la moschea di Gyanvapi, nell’Uttar Pradesh, Sharma si espresse in modo ritenuto offensivo dalla comunità islamica sulla questione dell’età della terza moglie di Maometto, Aisha. Le sue parole furono seguite, il primo giugno, da un tweet di commento di un altro dirigente del Bjp, Naveen Kumar Jindal, ex responsabile dei media della divisione di Nuova Delhi. Oltre alle polemiche sui social network, il 3 giugno a Kanpur, nell’Uttar Pradesh, scoppiarono proteste poi degenerate in scontri violenti. Il Bjp, partito di orientamento nazionalista induista, reagì con la sospensione di Sharma e l’espulsione di Jindal e pubblicò un comunicato in cui, senza fare riferimento alla vicenda, assicurò il suo rispetto per “tutte le religioni”. Sui due e su altre persone sono state aperte diverse inchieste. La Corte suprema ha accolto la richiesta di Sharma di trasferire a Nuova Delhi i diversi fascicoli a suo carico, anche in considerazione del fatto che la donna ha ricevuto delle minacce. (segue) (Inn)