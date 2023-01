India: offese a Maometto, portavoce sospesa del Bjp ottiene porto d’armi in seguito a minacce (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda suscitò la riprovazione di vari partiti, a cominciare dal Congresso nazionale indiano (Inc), prima forza di opposizione, ed ebbe anche un’eco internazionale. Diversi Paesi islamici convocarono gli ambasciatori indiani o pubblicarono comunicati per condannare le affermazioni offensive: Kuwait, Qatar, Iran, Arabia Saudita, Pakistan, Oman, Indonesia, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Maldive, Malesia. Anche la Lega araba e l’Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic) pronunciarono parole di condanna. Il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi, rispose all’Oic e al Pakistan sostenendo che “il governo indiano accorda il massimo rispetto a tutte le religioni” e che le accuse contro Nuova Delhi sulla base di commenti individuali sono ingiustificate e pretestuose. (Inn)